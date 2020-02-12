التجارة والاستثمار: 30 ألف صوت في انتخابات الغرف التجارية في 24 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد الأصوات بلغ خلال 24 ساعة في انتخابات الغرف التجارية، 30,700 صوت في الرياض، من 13,300 ناخب.
وأوضحت خلال تدوينة عبر موقع تويتر، أن النتيجة تأتي بزيادة تفوق 191٪ عن أصوات الدورة الانتخابية الماضية كاملة.
وأشارت إلى أن موعد انتهاء التصويت يوم الخميس حتى الساعة 8 مساء، كما يمكن التصويت إلكترونيا عبر الرابط التالي من هنـــــــا .
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