شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتكفلون بزواج عامل آسيوي ويشاطرونه فرحة زفافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية، على طريقة أهل الجنوب، بعد تكفلهم مصاريف الزواج وتأمين سكن خاص لهما.

وارتدى العريس محمد ياسين، الزي السعودي، وسط عددٌ من أصدقائه الذين يعملوا بمستشفى عسير، مستمتعين بالحفل.

وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بمستشفى عسير، وعدد من أقارب العريس.