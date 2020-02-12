شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الحيواني بمهرجان أصول الأغنام المحلية بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية “فحول وإنتاج وتسمين” بمحافظة حفر الباطن، مبينة أن المهرجان سينطلق في الثامن من شهر رجب المقبل، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المهرجان يستهدف تحسين سلالات الأغنام، ودعم انتشار الأصول ذات الصفات الإنتاجية المحسنة، وكذلك تعزيز مفهوم التحسين الوراثي لدى المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

‏ودعت الوزارة مربي الماشية، والمهتمين بتربية الأغنام المحلية وإنتاج الثروة الحيوانية، الراغبين في المشاركة بالمهرجان بالتسجيل عبر منصة أنعام بلس بموقع الوزارة على الرابط التالي هنا ، مشيرة إلى أن المهرجان سجل خلال النسخ الماضية حضورًا لافتًا من قبل المربين والمختصين في مجال الثروة الحيوانية.

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وكان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان قد بحث في وقت سابق استعدادات الوزارة لإطلاق فعاليات المهرجان خلال لقاءه محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، حيث تناول الجانبان الأمور المتعلقة بالمهرجان والاستعدادات المصاحبة له.