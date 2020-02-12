شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون السعودي الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة يؤثر على بناته؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي عبدالله البرقاوي، مفاجآت حول صاحب مقطع “كيف أربي بناتي” الذي اشتكى من وجود “مرقص” بجوار منزله في جدة.

وكذب البرقاوي ما جاء على لسان صاحب المقطع وعلق عبر تويتر قائلا ”تتذكرون اللي صور مقطع كيف أربي بناتي؟! اتضح بأنه: أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات! عموماً: المطعم تم اغلاقه وأحيل مالكه للجهات المختصة“.

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مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون السعودي الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة يؤثر على بناته؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟

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وكان أحد الأشخاص قد صور ونشر مقطعا احتج فيه على وجود مطعم يقيم حفلات صاخبة ورقص متسائلاً: ”كيف أربي بناتي في مثل هذا المكان“، ما تسبب بغضب واسع بين المتابعين. ودفع أمير منطقة مكة خالد الفيصل بتوجيه أمر لإغلاق المطعم، الموجود في جدة، وإحالة مالكه للجهات المختصة.

تتذكرون اللي صوّر مقطع كيف أربي بناتي؟!

اتضح بانه :

أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات!

عموماً:

المطعم تم اغلاقه وأحيل مالكه للجهات المختصة. pic.twitter.com/5LVEdfmDnn

— عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 10, 2020