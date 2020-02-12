شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المغتربين اليمنيين الذين أنقذوا العملة المحلية من الانهيار ودعموها بـ 30 مليار ريال سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محمد العديل نائب وزير المغتربين أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، (أي ما يعادل 30.24 مليار ريال سعودي) وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.

وقال العديل في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.

قد يهمك ايضاً:

مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون السعودي الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة يؤثر على بناته؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟

الكشف عن المغتربين اليمنيين الذين أنقذوا العملة المحلية من الانهيار ودعموها بـ 30 مليار ريال سعودي

كلمات كتبها الشاب السوري القتيل قبيل دخوله منزل ”نانسي عجرم” تغير مسار التحقيقات في القضية.. (تفاصيل جديدة)





Advertisements

شاهد.. ”ملكة جمال السعودية” في أول ظهور لها بالملابس الداخلية تشعل جنون الشباب والمغردين الذين وصفوها بـ”حورية الأرض” (صور)



قرار أمريكي صادم يستهدف اليمن ردا على إجراءات جديدة قامت بها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها



قولوا وداعًا لمرض السكر وضغط الدم ومشاكل السكري إلى الأبد (الطريقة)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تهز المملكة بمقطع طرب وغناء يقطر أناقة وجمالا يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل!.. (فيديو)

وأوضح المسئول اليمني أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل.

وأشار العديل إلى أن الموقع يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.