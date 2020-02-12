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الكشف عن المغتربين اليمنيين الذين أنقذوا العملة المحلية من الانهيار ودعموها بـ 30 مليار ريال سعودي

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عدن - ياسمين التهامي - كشف محمد العديل نائب وزير المغتربين  أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، (أي ما يعادل 30.24 مليار ريال سعودي) وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.
وقال العديل في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.

 

 

 

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الكشف عن المغتربين اليمنيين الذين أنقذوا العملة المحلية من الانهيار ودعموها بـ 30 مليار ريال سعودي

 

 

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وأوضح المسئول اليمني أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل.

وأشار العديل إلى أن الموقع يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.

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