والد الشاب موسى الخنيزي يروي تفاصيل اختطافه قبل 20 عاما.. وكيف خدعت امرأة حنطية زوجته لتعطيها الطفل

عاد الشاب موسى علي الخنيزي إلى أسرته بعد 20 عاما مضت على اختطافه عقب ولادته بثلاث ساعات في مستشفى بالدمام.

وحسب “المدينة” أوضح الأب تفاصيل الواقعة التي جرت أحداثها قبل 20 عاما قائلا: ”بعد ولادة زوجتي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بثلاث ساعات وبعد تسليم الطفل إلى أمه لرضاعته دخلت ثلاثينية في العمر حنطية اللون وبعد حديث دار بينها وبين الأم لمدة ربع ساعة قالت للأم أن ابنها يحتاج لتنظيف لوجود أوساخ فوق رأسه وأخذته لكي تنظفه وتعيده إليها وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي ترى فيها رضيعها”.

وتابع: بعد 5 دقائق دخلت إحدى الممرضات على والدة الطفل وسألتها أين هو؟ فأجابت الأم: لقد أخذته امرأة اعتقدت أنها ممرضة لتغسل شعره ولم تعد إلى الآن، وعلى الفور قامت الممرضة بالتبليغ عن الواقعة وقامت إدارة المستشفى بالاتصال بالجهات الأمنية التي باشرت الحادث وبعد البحث لم يتم العثور على الطفل.

وأضاف: تم الاشتباه في شخص يحمل نفس المواصفات والتحفظ عليه وبعد إجراء التحاليل الـ»دي إن إية» اكتشف انه مطابق للأبن وانه الشاب هو الرضيع المفقود موسى من عشرين عاما.

وقالت الأم: “من يوم فقدي ابني وأنا استودعته الله وتوكلت عليه وقلت لو لي فيه نصيب سيعود ورغم أني أنجبت ٦ من الأبناء إلا أمن ابني السابع والذي فقدته لم أنم ليلة دون أن يكون بخاطري وأفكر وفيه ” . وتابعت: “لا أزال ما حييت اشكر للدولة جهودها الجبارة فمن يصدق أن يعود لي بعد يأسي من فقده”.

وكان “موسى الخنيزي” و”محمد العماري” قد تعرَّضا للخطف من قِبل سيدة بأحد مستشفيات المنطقة الشرقية، الذي وُلدا فيه قبل نحو 20 عامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ؛ وتم إيقافه المرأة لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.