بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد قدوم الحر.. ويؤكد: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها

قال خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن موجة البرد التي تعيشها المملكة حالياً ستنتهي يوم الخميس وستكون الأخيرة في شدتها ، مشيراً إلى أن الحر سيأتي بشكل مفاجئ لكن لن يكون ذلك نهاية الشتاء .

جاء ذلك خلال مداخلة للزعاق عبر قناة “mbc” ، حيث أكد إن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على المملكة بدءاً من السبت الماضي على المناطق الشمالية وانتقل بعد ذلك للمناطق الوسطى، مضيفاً أنه يتربع في كل منطقة 3 أيام ويشتد في اليوم الثاني، وسيكون شدته على المناطق الوسطى هذه الليلة حتى صباح اليوم (الأربعاء).

وأضاف أن هذه الموجة ستكون آخر الموجات الآتية من عرين المناطق القطبية وستنكمش يوم الخميس وتبدأ بالتزحزح ويسود الدفء الأسبوع المقبل، مبيناً أن هناك مبشرات بتشكيلات سحابية على نفس المناطق التي زارها المنخفض نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح الزعاق أن طول فترة الأيام الباردة ينبئ بأن خروج الشتاء لن يكون تدريجياً، وسيأتي الحر بشكل مفاجئ في غير موعده وغالباً بعد أسبوعين، لكن ذلك لا يعني نهاية الشتاء؛ فالشتاء سيخرج بعد آخر موجاته التي تسمى “بياع الخبل عباته”، والتي ستكون بعد شهر ونصف من الآن.