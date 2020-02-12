“التعليم” تعلن آلية التعامل مع طالبي النقل من المجازين والمعارين والموفدين

أعلنت وزارة التعليم -اليوم (الثلاثاء)- عن آلية التعامل مع طالبي النقل من المجازين والمعارين والموفدين. وأوضحت أن الذين صدرت قراراتهم بعد تاريخ 25 ذي القعدة 1435هـ تُحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب النقل الخارجي.

أما الذين صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26 ذي القعدة 1435هـ ولهم طلبات سابقة فتُحسب سنة التقديم وفق ما هو مسجّل في النظام، وإذا لم يكن لهم طلبات سابقة فتُحسب لهم سنة التقديم من تاريخ صدور قرار الإجازة أو الإعارة أو الإيفاد أو الابتعاث، وذلك بما لا يسبق عام 1430هـ للمعلمين وعام 1432هـ للمعلمات، مشيرة إلى أن مسؤولية تسجيل رغباتهم في الحركة تقع عليهم إذا كانت تنتهي قبل العام القادم، وعليهم رفع طلب تعديل حقل حالة المعلم وسنة التقديم. كما أشارت الوزارة إلى أن طلب النقل يُلغى في حال تقديم المعلم طلب انسحاب من الإيفاد أو الإعارة أو الإجازة إذا كان الطلب لا ينتهي قبل بداية العام الدراسي القادم.