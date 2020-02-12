مدارس الرياض لأولياء الأمور: لا مانع من غياب الأبناء تحسبًا لموجة البرد الأربعاء والخميس

تلقى أولياء أمور الطلاب رسائل من إحدى المدارس الابتدائية الحكومية بشرق العاصمة الرياض، مفادها أنه في حال الخوف على الأبناء من البرد الشديد لا مانع من غيابهم يوم غد وبعد غد، في إشارة تنبيه إلى موجة البرد التي تشهدها الرياض خلال اليومين القادمين. وتفصيلاً، نصت رسالة المدرسة التي وُجِّهت لأولياء الأمور بـ” لا مانع من غياب الابن في حال الخوف عليه من البرد غدًا وبعد غد”، وذلك في بادرة من المدرسة، تُشكر عليها حفاظًا على صحة وسلامة الأبناء.

وأعلنت إدارات تعليم الرس والمذنب والبكيرية تأجيل الدراسة غدًا واليوم الذي يليه، وإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ وذلك بسبب موجة البرد التي تعيشها القصيم، وتوقعات هبوط درجة الحرارة لمعدلات منخفضة. جاء ذلك بعد إعلان تعليم القصيم وعنيزة تأخير الدراسة لليومَيْن نفسَيْهما مساء اليوم. وذكرت إدارات التعليم الثلاث في حساباتها بـ”تويتر”: “بناء على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام، ولسلامة الجميع، وجَّه مدير التعليم بإيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى بالمدارس يومَيْ الأربعاء والخميس 18/19 ـ 6 ـ 1441هـ إلى الساعة الـ9 صباحًا، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير”.