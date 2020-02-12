قرار هام بشأن الصبات الخرسانية حول الوزارات والمجمعات السكنية في جدة

نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ قرار بإزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية بوسط جدة وغربها. وأوضحت الصحيفة أن من ضمن المباني التي تم إزالة الحواجز من أمامها مبنى الداخلية على طريق المدينة المنورة، ومبنى الخطوط السعودية، ومجمع سكني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك القرار كان توصية للجنة مشكلة من جهات عدة، منها المرور وشرطة وأمانة جدة، بإزالة تلك الحواجز، لما تشكله من تشوه بصري، وتعد على ممتلكات عامة، وتضييق الحركة المرورية، وتأثيرها على الطرق التي توجد بها. وأرسلت اللجنة خطابات إلى إدارات تلك المجمعات السكنية والحكومية بهدف إزالتها، وفي حالة عدم الالتزام بإزالتها ستعمد أمانة جدة لإزالتها واحتساب التكلفة على إدارة المجمع.
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