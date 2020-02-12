تنبيهات من «الأرصاد»: أمطار على جازان ورياح وأتربة على مكة ونجران



نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مكة المكرمة ونجران.

وأصدرت الهيئة، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف والقنفذة والليث وأضم والجموم والخرمة والمويه وتربة وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



وتشهد نجران بحسب تنبيهات الأرصاد، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.



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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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