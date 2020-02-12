فيديو يوثق لحظة تجمّد مياه صنبور بسبب البرودة في طريف

نشر الباحث في الأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة تجمد المياه بمجرد نزوله من الصنبور، في طريف بالحدود الشمالية.

وقال الصخري عبر حسابه على «تويتر»: «الماء يتجمد مباشرة بسبب شدة البرد في طريف ليلة الثلاثاء ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤١ الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٠ (مقطع متداول)».

ويقول أحد المواطنين في الفيديو الذي وثقه: «هذا ما شاء الله مية طريف، تشوفون نصب ويجمد هذا أنا في المطبخ، نصب ويجمد، هذا من كتر البرد عندنا بطريف الحدود الشمالية»، مشيرًا إلى أنه صوّر مقطع الفيديو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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