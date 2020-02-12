«حساب المواطن» يوضح كيفية استعادة الموظفة السابقة للدعم

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أنه في حال كان الاسم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية، بإمكان صاحبه التعديل عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال (تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة حفظ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مع مرة أخرى.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «السلام عليكم أنا كنت موظفة سابقًا وللآن مكتوب لي موظفة أهلية في نظام أبشر، ولهذا السبب نزل ناقص حساب المواطن وأنا متزوجة كيف أقدر أعدل».

وقال «حساب المواطن»: «وعليكم السلام، في حال كان الاسم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية ، بإمكانك التعديل عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال (تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات، والضغط على أيقونة حفظ وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى».

وأضاف الحساب: «ولخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي. وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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