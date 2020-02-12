وزارة التعليم تتفاعل مع حالة «طالب الليث» وتوجه بسرعة مساعدته

تفاعلت وزارة التعليم مع الحالة الإنسانية لأحد الطلاب عقب ظهوره في مقطع فيديو يوثق معاناته من مشكلة في عينيه؛ حيث وجهت الوزارة، مدير الإدارة العامة لتعليم الليث، بمتابعة حالة الطالب، وتقديم ما يلزم.
ووثق مقطع فيديو الحالة الإنسانية للطالب، الذي ظهر داخل فصله الدراسي، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفة.
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