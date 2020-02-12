مندوب كندا بالأمم المتحدة يتعرف على رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط

التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الثلاثاء، نائبَ المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر؛ وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وأشار نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، إلى أنه أجرى زيارته بناءً على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة تجاه قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واستمع الدكتور منزلاوي، خلال اللقاء، لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة؛ وذلك في سعي كندا إلى الترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور منزلاوي أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة، يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا، وعلى موقفهما من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة، وخاصةً القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا.

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حضرت اللقاءَ رئيسةُ قسم الترشيحات في الوفد الدائم للمملكة السكرتيرة الأولى سارة عاشور، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد القاضي، ومن وفد كندا حضرت رئيسة قسم الترشيحات رشا القطا.

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