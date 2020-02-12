السعودية اليوم / 3000 مستفيد من البرامج التثقفية لمكافحة التدخين ببيشة



بيشة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نفذت "صحة بيشة" ممثلة في برنامج مكافحة التدخين 189 فعالية توعوية، استفاد منهـا خلال الأسبوعين الماضيين 3000 شخص.

ويهدف البرنامج إلى التوعية الصحية بمضار التدخين على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع والتعريف بخدمات عيادات مكافحة التدخين ومواقعها في المرافق الصحية.

// انتهى //

11:45ت م

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