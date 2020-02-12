السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل إحداثات غير نظامية بجنوب الطائف



الطائف 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات وإحداثيات غير نظامية على مساحات من الأراضي الحكومية البيضاء بجنوب الطائف.

ورصدت الفرق الرقابي للفرع البلدي إنشاء غرف سكنية وحظائر للماشية وأسلاك شائكة وعقوم وبتر إسمنتية ونشر هياكل خربة وتالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، وتجاوزت التعديات المضبوطة مليون وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والاحداثات الغير نظامية.

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11:41ت م

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