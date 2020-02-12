السعودية اليوم / ورشتان عن "أساسيات اللغة الصينية" و"استخدام التقنية في الرياضيات" في جامعة الملك خالد



أبها 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نفذت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم "شطر الطالبات" أمس, ورشة بعنوان "أساسيات اللغة الصينية"، قدمتها المدربة فدوى الراقدي، حيث تناولت خلالها أساسيات تعلم اللغة الصينية، والحروف الساكنة والمتحركة، وطريقة رسم الحروف والأرقام نطقاً وكتابة، واستعرضت المدربة جملة من الكلمات الأساسية المرتبطة بالتحية والسلام ونحوها، وكلمات أساسية في الحوار اليومي.

كما أقامت الجامعة ورشة تدريبية أخرى بعنوان "استخدام التقنية لتعليم وتعلم الرياضيات من خلال برنامج الجيوجبرا"، وذلك في مركز التطوير المهني بخميس مشيط التابع لإدارة التعليم بعسير، قدمتها مشرفة قسم الرياضيات بالكلية الدكتورة عائشة الدريمي، تناولت خلالها استخدام التقنية في تدريس الرياضيات والفيزياء من خلال برنامج "الجيوجبرا "كونه يغطي جميع مجالات الرياضيات (الجبر، والهندسة، والقياس، والإحصاء، والأعداد).

وأوضحت مساعدة عميد كلية العلوم الدكتورة بدرية السرحاني أن إقامة الجامعة ورشة لتعلم اللغة الصينية يأتي لأهمية اللغة الصينية في الوقت الحاضر خاصة بعد اعتمادها بالمناهج الدراسية لدينا وبداية تفعيلها بمجموعة من المدارس في المملكة .

// انتهى //

11:41ت م

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