السعودية اليوم / وكيلة ملك المغرب تزور ركن الشؤون الإسلامية في معرض الكتاب بالدار البيضاء



الدار البيضاء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

قامت وكيلة الملك محمد السادس لدى المحكمة الاجتماعية في مدينة الدار البيضاء الدكتورة مليكة اشكورة بزيارة لركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجناح السعودي في معرض المغرب الدولي للكتاب الذي يقام حالياً في مدينة الدار البيضاء.

وفي مستهل الزيارة تجولت الدكتورة مليكة بالجناح السعودي، مستمعة لشرح عن ما يحتويه الجناح وعن مشاركة الوزارة مطلعة على معرض مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي، وتعرفت على المعروضات والإصدارات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

وفي ختام الزيارة قدم مشرفوا الجناح هدية مصحف فاخر لوكيلة الملك محمد السادس بهذه المناسبة.

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11:35ت م

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