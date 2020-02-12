السعودية اليوم / شؤون المسجد النبوي تطلق مبادرة " الهدية عنوان المحبة "



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس، مبادرة بعنوان " الهدية عنوان المحبة " ضمن الأنشطة والفعاليات الموجهة لقاصدي المسجد النبوي والترحيب بهم.

وتأتي المبادرة التي دشّنها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ضمن فعاليات برنامج مبادرة "خير أمة".

// انتهى//

11:35ت م

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