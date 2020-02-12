السعودية اليوم / اختتام دورة "دمج التقنية بالتعليم" بتعليم القطيف



القطيف 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

اختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف، أمس الدورة التدريبية "دمج التقنية بالتعليم" التي نظمتها وحدة التدريب والابتعاث في مدرسة الملاحة المتوسطة والثانوية بمشاركة 30 متدربا من قادة ووكلاء مدارس المحافظة على مدى 3 أيام .

وتهدف الدورة التي قدمها المدرب صالح بن غرم الله الغامدي إلى تأهيل المشاركين نظريًا وعلمياً وإكسابهم الخبرات اللازمة لتوظيف دمج التقنية بالتعليم بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

وتناول المدرب خلال البرنامج التدريبي محاور؛ دمج التقنية بتعليم عن طريق نموذج الفورم Forms, ملف الإنجاز الالكتروني عن طريق تطبيق ون نوت One Note, ودمج التقنية بتعليم عن طريق المواقع الإلكترونية سايتس Sites ، حيث سلط الضوء خلالها على تعريف المشاركين بالثورة المعلوماتية وطرق توظيف التقنية بمهارات القرن 21 بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التعليمية عبر إعداد قيادات تربوية مهنية فاعلة قادرة على قيادة التغيير والتخطيط الإستراتيجي .

وتطرق إلى أساليب وطرق تدريبية تهدف إلى تحسين جودة التعليم عبر دمج أحدث البرامج و التقنيات في التعليم للعمل على تحسين جودة المخرجات ، انطلاقًا من توجهات الوزارة نحو استدامة التطوير المهني لمنسوبيها .

// انتهى //

11:35ت م

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