

أبها 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس مشروعات تنموية في مدينة أبها, وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن الجولة شملت مشروع تطوير "وادي لعصان" بحي الموظفين ومشروع تحسين طريق المطار ومشروع ممشى حي الروضة و مشروع تسوية وسفلتة طريق "مرحبا ألف" الرابط بين طريق أبو هريرة وطريق المطار.

وحث الحميدي خلال جولته الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشروعات، على الالتزام بالمدة المحددة للإنجاز مع تطبيق معايير الجودة كافة، وإيجاد وسائل لتسهيل الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة، بجانب الالتزام بوسائل السلامة خلال فترات التنفيذ.

وأبان الحميدي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطط الأمانة وإستراتيجياتها ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية .

// انتهى //

11:04ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين عسير يتفقد سير العمل في مشروعات أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.