السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يستقبل المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمكتبه في ديوان الوزارة، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

// انتهى //

11:02ت م

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