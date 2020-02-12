السعودية اليوم / برنامج بتعليم نجران عن " طرق التواصل مع الصم والبكم بلغة الإشارة الصفية "



نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أقامت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم منطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "طرق التواصل مع الصم والبكم بلغة الإشارة الوصفية"، وذلك بمقر الإدارة.

ويهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة التدريب شلوة الشهري إلى تمكين المتدربات من استخدام لغة الإشارة والتعامل مع الصم وضفاف السمع، ونشر ثقافة لغة الإشارة الوصفية في المجتمع.

وتناول البرنامج تعريف الإعاقة السمعية وطرق التواصل مع الصم، وما هي الإشارة الوصفية، والقاموس الإشاري العربي للصم.

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10:48ت م

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