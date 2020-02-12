السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق ورشة "التحول الرقمي في الجامعات السعودية"



جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أطلقت جامعة جدة بقاعة الجوهرة بالفيصلية أمس، ورشة عمل "التحول الرقمي في الجامعات

ونوه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، دور الجامعات السعودية والخطوات الكبيرة التي اتخذتها للتحول الرقمي، التي تتطلب وجود المزيد من الممكنات وقنوات الربط الفاعلة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال التحول الرقمي، وصولاً لنتائج تحقق التميز وتقديم الخِدْمات للمستفيدين داخل مجتمع الجامعة أو المجتمع بصفة عامة بأفضل ما يمكن.

من جهته، قدم مدير الجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن) الدكتور عبدالله الشهراني، شكره لمعالي مدير جامعة جدة على الخطوات الجادة لتحقيق الريادة وتوفير جميع المقومات لتسريع عمليات التحول الرقمي وتوطين المعرفة التقنية وتفعيل وسائل تقنية المعلومات.

// انتهى //

10:26ت م

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جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأطلقت جامعة جدة بقاعة الجوهرة بالفيصلية أمس، ورشة عمل "التحول الرقمي في الجامعات السعودية .. آمال وتطلعات"، برعاية معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.ونوه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، دور الجامعات السعودية والخطوات الكبيرة التي اتخذتها للتحول الرقمي، التي تتطلب وجود المزيد من الممكنات وقنوات الربط الفاعلة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال التحول الرقمي، وصولاً لنتائج تحقق التميز وتقديم الخِدْمات للمستفيدين داخل مجتمع الجامعة أو المجتمع بصفة عامة بأفضل ما يمكن.من جهته، قدم مدير الجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن) الدكتور عبدالله الشهراني، شكره لمعالي مدير جامعة جدة على الخطوات الجادة لتحقيق الريادة وتوفير جميع المقومات لتسريع عمليات التحول الرقمي وتوطين المعرفة التقنية وتفعيل وسائل تقنية المعلومات.// انتهى //10:26ت م0045

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.