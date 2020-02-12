السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرأس الاجتماع الأول لمجلس المسؤولية الاجتماعية "إلفاء"



حفر الباطن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

رأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية "إلفاء" أمس, الاجتماع الأول لأعضاء العموم للمجلس، للاطلاع على اللائحة الأساسية للمجلس واعتمادها, بالإضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية للمجلس وإقرارها.

وأوضح سمو المحافظ في مستهل الاجتماع أن هدف مجلس المسؤولية الاجتماعية يتركز في صُنع البرامج ذات الأثر والاستدامة، منوهًا سموه أن الدور المنتظر والمأمول من الجميع هو التفاعل في خدمة محافظة حفر الباطن وأن البرامج المطروحة ما هي إلا نماذج للعديد من البرامج التي سوف يكون لها الأثر الإيجابي في المجتمع بما يعود على تنمية المجتمع وتطويره وتعزيز الدور الاجتماعي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المجال متاح للجميع لطرح الأفكار والمبادرات ذات القيمة المضافة.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ محمد بن عبدالمحسن الدايل، وأمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، وعدد من رجال الأعمال أعضاء المجلس.

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10:25ت م

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