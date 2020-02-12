شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث الموضوعات مع مسؤول بالخارجية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمكتبه في ديوان الوزارة، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.