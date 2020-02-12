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رياح نشطة وأتربة على مكة حتى الثامنة مساءً

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف والقنفذة والليث وأضم والجموم والخرمة والمويه وتربة وميسان، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبينت هيئة الأرصاد أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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