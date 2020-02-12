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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع مسؤول بالخارجية البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – واس
استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمكتبه في ديوان الوزارة، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
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