وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع مسؤول بالخارجية البريطانية

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – واس

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمكتبه في ديوان الوزارة، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

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وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

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