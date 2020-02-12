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رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة

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2020-02-12

متابعات الخليج 365 – واس 

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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