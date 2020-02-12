8 تحت الصفر.. هنا خريطة لأقل درجات حرارة مسجلة اليوم

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

سجلت درجات الحرارة 8 تحت الصفر صباح اليوم الأربعاء في وادي الرمة شمال الرس بمنطقة القصيم، وذلك بحسب ما ذكر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الصخري.

وقال الصخري في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: 8 درجات تحت الصفر تصويري وتعليقي في وادي الرمة شمال الرس بمنطقة القصيم الساعة ٦:٣٠ صباح اليوم الأربعاء ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤١ الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

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من جهته، نشر محلل الطقس فهد الجهني، خريطة تبين أقل درجات حرارة مسجلة فجر اليوم الأربعاء وجاءت كما يلي:

رفحاء -3

حفرالباطن -2

حائل -2

المجمعة -1

بريدة -1

عنيزة -1

الرس 0

عرعر 0

الزلفي 0

سكاكا 1

تيماء 1

شقراء 1

الرياض 2

تبوك 2

الدوادمي 2

طبرجل 3

طريف 3

الخفجي 4

الاحساء 4

عفيف 4

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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