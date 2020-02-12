، الأرصاد تنبّه مكة ونجران من أتربة مثارة ورياح نشطة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات: (جدة، والطائف، والقنفذة، والليث، وأضم، والجموم، والخرمة، والمويه، وتربة، وميسان، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبّهت الهيئة اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة
الأرصاد تنبّه مكة ونجران من أتربة مثارة ورياح نشطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-12
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات: (جدة، والطائف، والقنفذة، والليث، وأضم، والجموم، والخرمة، والمويه، وتربة، وميسان، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبّهت الهيئة اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:51 AM
الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات وأخذ الحيطة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات: (جدة، والطائف، والقنفذة، والليث، وأضم، والجموم، والخرمة، والمويه، وتربة، وميسان، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبّهت الهيئة اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، الأرصاد تنبّه مكة ونجران من أتربة مثارة ورياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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