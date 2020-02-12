، شاهد من عسير .. مواطنون يتكفلون بزواج عامل آسيوي ويشاطرونه فرحة زفافه ،

محمد بن مسعود - الدمام - زملاؤه قدّموا له سكناً خاصاً ومعونة مادية .. احتفال على طريقة أهل الجنوب

تكفّل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية وتأمين سكن خاص لهما، جميعهم يعملون بمستشفى عسير المركزي، حيث تمّ الاحتفال بزواجهما، أمس، وفقاً للعادات والتقاليد السعودية على طريقة أهل الجنوب.

وظهر العريس ويُدعى محمد ياسين؛ وهو يرتدي الزي السعودي الكامل مع البشت وحوله عددٌ من أصدقائه بمستشفى عسير، خلال الحفل الذي قدمت فيه فولكلور "العرضة".

وأقام منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي، المناسبة للعامل الذي يعمل لديهم وحضر المناسبة عددٌ من أقارب العريس، وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بمستشفى عسير.

عسير مستشفى عسير المركزي