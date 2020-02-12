، بهدايا عينية .. "مفروشات العمر" تشارك "تعليم الرياض" تكريم بنات الشهداء ،

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تُشارك شركة مفروشات العُمر في حفل تكريم إدارة التعليم بمنطقة الرياض لطالبات التربية الخاصة وبنات شُهداء الوطن وبنات المرابطين على الحد الجنوبي والمتفوقات على مستوى منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 الــتي تعزّز مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة بين مـؤســسات الـدولــة والــقطاع الــخاص، وتــعمل وزارة الــتعليم مــمثلة بــإدارة الــتعليم في منطقة الـريــاض، عــلى تـعزيــز مـشاركــة الـقطاع الـخاص ومـسؤولـيته الاجتماعية مـن خـلال هذا الحـفل، الـذي تـقيمه إدارة تـوجـيه وإرشـاد الـطالـبات فـي مـنطقة الـريـاض، فـي الـقاعـة الـكبرى بـجامـعة الأمــيرة نــورة بــنت عـبدالـرحــمن، اليــوم الأربــعاء، 12 فبراير 2020 م.
وتُقدم "مفروشات العُمر" هدايا عينية عِبارة عن 5 غرف نوم و5 أطقم كنب لبنات شهداء الوطن، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية.
وقال مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا: "واجبنا في مفروشات العُمر يُحتم علينا المشاركة في تكريم بنات شهداء الوطن وتكريم جميع المتميزين، وهذا من باب الخدمة المجتمعية التي نحملها على عاتقنا ونتشرّف بأداء دورنا في كل ما فيه خير للوطن والمواطن".شركة مفروشات العمر إدارة التعليم بمنطقة الرياض
بهدايا عينية .. "مفروشات العمر" تشارك "تعليم الرياض" تكريم بنات الشهداءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12
تُشارك شركة مفروشات العُمر في حفل تكريم إدارة التعليم بمنطقة الرياض لطالبات التربية الخاصة وبنات شُهداء الوطن وبنات المرابطين على الحد الجنوبي والمتفوقات على مستوى منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 الــتي تعزّز مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة بين مـؤســسات الـدولــة والــقطاع الــخاص، وتــعمل وزارة الــتعليم مــمثلة بــإدارة الــتعليم في منطقة الـريــاض، عــلى تـعزيــز مـشاركــة الـقطاع الـخاص ومـسؤولـيته الاجتماعية مـن خـلال هذا الحـفل، الـذي تـقيمه إدارة تـوجـيه وإرشـاد الـطالـبات فـي مـنطقة الـريـاض، فـي الـقاعـة الـكبرى بـجامـعة الأمــيرة نــورة بــنت عـبدالـرحــمن، اليــوم الأربــعاء، 12 فبراير 2020 م.
وتُقدم "مفروشات العُمر" هدايا عينية عِبارة عن 5 غرف نوم و5 أطقم كنب لبنات شهداء الوطن، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية.
وقال مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا: "واجبنا في مفروشات العُمر يُحتم علينا المشاركة في تكريم بنات شهداء الوطن وتكريم جميع المتميزين، وهذا من باب الخدمة المجتمعية التي نحملها على عاتقنا ونتشرّف بأداء دورنا في كل ما فيه خير للوطن والمواطن".
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:49 AM
كذلك ذوي المرابطين وطالبات التربية الخاصة تعزيزاً لمبدأ المشاركة المجتمعية
تُشارك شركة مفروشات العُمر في حفل تكريم إدارة التعليم بمنطقة الرياض لطالبات التربية الخاصة وبنات شُهداء الوطن وبنات المرابطين على الحد الجنوبي والمتفوقات على مستوى منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 الــتي تعزّز مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة بين مـؤســسات الـدولــة والــقطاع الــخاص، وتــعمل وزارة الــتعليم مــمثلة بــإدارة الــتعليم في منطقة الـريــاض، عــلى تـعزيــز مـشاركــة الـقطاع الـخاص ومـسؤولـيته الاجتماعية مـن خـلال هذا الحـفل، الـذي تـقيمه إدارة تـوجـيه وإرشـاد الـطالـبات فـي مـنطقة الـريـاض، فـي الـقاعـة الـكبرى بـجامـعة الأمــيرة نــورة بــنت عـبدالـرحــمن، اليــوم الأربــعاء، 12 فبراير 2020 م.
وتُقدم "مفروشات العُمر" هدايا عينية عِبارة عن 5 غرف نوم و5 أطقم كنب لبنات شهداء الوطن، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية.
وقال مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا: "واجبنا في مفروشات العُمر يُحتم علينا المشاركة في تكريم بنات شهداء الوطن وتكريم جميع المتميزين، وهذا من باب الخدمة المجتمعية التي نحملها على عاتقنا ونتشرّف بأداء دورنا في كل ما فيه خير للوطن والمواطن".
، بهدايا عينية .. "مفروشات العمر" تشارك "تعليم الرياض" تكريم بنات الشهداء ،
المصدر : الخليج 365
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