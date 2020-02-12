، بين "١" و"٢".. الحصيني: العاصمة تسجل درجة حرارة متدنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: حفر الباطن وحائل وبريدة تزعّموا الأدنى.. تحت الصفر

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الرياض العاصمة تسجل حرارة متدنية.

وأضاف: حيث سجلت بين "1" و"2" درجة مئوية فوق الصفر، وعموم الرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك وشمال الشرقية وغربها سجلت درجات متدنية، ولا يُستبعد أن بعضها سجلت "تحت الصفر". تزعمت #حفر_الباطن ثم #حائل و#بريدة، وذلك على مستوى المملكة؛ حيث سجلت "تحت الصفر".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق: (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة الرياض