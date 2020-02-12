شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إرفاق عقد الإيجار ضمن مستندات «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء الخطوات اللازمة لإرفاق عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة للمستفيديين للحصول على الدعم ، وذلك وفقاً للتالي :
1- التوجه إلى البوابة الالكترونية .
2- إختيار “تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات ” .
3- إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة “استعراض الملف ” .
4- يجب أن يكون المستند بإحدى تلك الصيغ ” pdf,pmp,png,jpj,jpaj ” ، وألا يزيد حجمه عن 2 ميجابايت .
ويجب تحديث البيانات بشكل دورى في حساب المواطن للمستقلين والتابعين لعدم تأثر صرف الدعم .
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