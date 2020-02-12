شكرا لمتابعة خبر عن حالات لا يحق لشركة المياه قفل عداد العميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه ‏يحق لعميل شركة المياه الوطنية ألا يتم إقفال عداده في حال عدم زيادة المديونية عن الحد الائتماني (1000 ريالًا)، كما يحق له طلب إقفال عداده بشكل مؤقت، وألا يتم خلال هذه الفترة تطبيق أي رسوم أو مخالفات مرتبطة بتقديم الخدمة باستثناء رسوم صيانة العداد.

وأوضحت الهيئة حقوق عملاء شركة المياه الوطنية وهي: أن يتم استقبال طلب تقديم خدمة المياه والصرف الصحي الخاص به وإبلاغه بالوقت المتوقع للتنفيذ، وكذلك في حال عدم توفر الخدمة في موقع العميل أن يتم تزويده بالوقت المتوقع الوصول الخدمة إلى المنطقة.

ويجب أن يطلع بشكل دائم على فاتورة المياه موضخابها كامل تفاصيل المبلغ والرسوم، وذلك عن طريق كافة قنوات الشركة (الفرع الإلكتروني – مركز الاتصال – فروع خدمة العملاء)، ويحق له أن يستفسر عن جميع النقاط الخاصة بالفاتورة، والاعتراض على الفاتورة ضمن الفترة المتاحة اللاعتراض.

Advertisements

ويحق للعميل عدم إقفال عداده في حال وجود شكوى قائمة على الفاتورة ولم يتم الرد عليها، كما يحق له إعادة فتح عداده في حال قام بتقديم شكوى بعد إقفال العداد، وأن يتلقى الإنذار بالفصل عن طريق رسائل جوال قبل إقفال الخدمة، كما يحق للعميل السكني عدم إقفال عداده – حتى مع وجود مديونية-؛ وذلك في المواسم التالية: (فترة الاختبارات المدرسية، شهر رمضان المبارك، أيام عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، واليوم الوطني).

ومن بين تلك الحقوق، الاعتراض على أي مخالفات بيئية أو عمليات تتم على عداد منزله بدون إلصاق إشعار على العداد يوضح طبيعة الإجراء الذي تم على العداد، كما يحق للعميل طلب إقفال عداده بشكل مؤقت، وألا يتم خلال هذه الفترة تطبيق أي رسوم أو مخالفات مرتبطة بتقديم الخدمة باستثناء رسوم صيانة العداد.

ويستطيع العميل طلب إلغاء اتفاقية الخدمة وإزالة العداد والتوصيلة، وذلك بغرض الهدم أو أي غرض أخر خاص بالعميل، وألا يتم تطبيق أي رسوم أو تعرفة على هذا الإلغاء، علما بأنه يتم إلغاء توصيلة الصرف الصحن أيضا؛ فضلًا عن طلب صهريج مياه عن طريق أنظمة شركة المياه في أي وقت خلال فترة عمل محطات التعبئة وأن يصله في الوقت المناسبا.

وفي السياق نفسه، يُمكن للعميل مطالبة الشركة بمباشرة أي طلبات صيانة لخدمة المياه أو الصرف الصحي بشكل فوري؛ بالإضافة إلى أن يطالب الشركة بأي أضرار مادية تسببت بها أي تسربات أو انكسارات في شبكة المياه أو الصرف الصحي، وكذلك بأي أضرار ناتجة عن انهيارات أو هبوط في الشوارع ناتجة عن أعمال شركة المياه الوطنية.