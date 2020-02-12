شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف والقنفذة والليث وأضم والجموم والخرمة والمويه وتربة وميسان ،والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
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