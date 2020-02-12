شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يتفقد سير الأعمال في مشاريع أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قاد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، جولة عمل ميدانية على عدة مشاريع تنموية في مدينة عسير، تفقد خلالها سير العمل فيها .

ورافق الأمين في تفقد المشاريع، وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس أحمد ناصر.

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و شملت الجولة، مشروع تطوير وادي لعصان بحي الموظفين ،و مشروع تحسين طريق المطار ؛ و مشروع ممشى حي الروضة ، و مشروع فتح و سفلتة طريق مرحبا ألف، الرابط بين طريق أبو هريرة وطريق المطار.

وشدد أمين المنطقة على الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشاريع، الالتزام بالمدة المحددة للإنجاز المشاريع مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاتقان مع المحافظة على تسهيل الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة، بجانب الالتزام بوسائل السلامة خلال فترة تنفيذ المشاريع .

وأضاف الحميدي بأن حزمة المشاريع هذه جاءت في إطار خطط الأمانة واستراتيجياتها ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة المواطنين والمقيمين، و تعزيز كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة و دفع عجلة السياحة انسجاما مع رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م .