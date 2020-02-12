الأرصاد تعلن “طقس الأربعاء”: انخفاض الحرارة بـ6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. وأضافت الهيئة، في بيان، أن التوقعات تشير لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابعت الهيئة، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات، بينما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ين إلى ثلاث امتار، وحالة البحر مائج. ويشهد الخليج العربي، وفقًا للهيئة، رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفي ما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية في مختلف مناطق المملكة.