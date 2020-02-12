أمير جازان يخصص جلسته الأسبوعية لمبادرة مؤسسة الراجحي «وطن طموح»

اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة، مساء أمس، على مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية «وطن طموح.. مواطنه مسؤول»، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

واستهلَّ أمير المنطقة الجلسة بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية في شتى المجالات.

وأشار إلى الدعم والرعاية والاهتمام التي تجدها مختلف المناطق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والتوجيهات المتواصلة والدائمة بسرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، مما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الجلسة التي خصصت لبحث الإنجازات التي حققتها مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية، والخدمات والمهام التي تقوم بها خدمة لأبناء المنطقة والمقيمين والتخفيف من معاناتهم، ومساهمتها الفاعلة في شتى المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية، مجددًا الدعوة لرجال الأعمال لتقديم كل ما يسهم في تنمية وتطوير المنطقة ويخدم الأهالي، والسعي الحثيث بما يحقق برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م، راجيًا العون والتوفيق للقائمين على المؤسسة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر والحضور لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي بالدور المناط بالمؤسسة ورؤيتها وبرامجها ومبادراتها وإنجازاتها، وجهودها المميزة في خدمة المنطقة والمقيمين بها، بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

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إثر ذلك ألقى مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي بمنطقة جازان الشيخ عبدالله بن غالب نمازي كلمة استعرض فيها الخطط والبرامج التي تسير على مبادرات المؤسسة «وطن طموح.. مواطنه مسؤول»، وما تتضمنه المبادرة من عدة مجالات تسهم المؤسسة في تنفيذها، ومن ذلك الشراكة بين القطاعات الثلاثة (القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي) مستمدة هذا الهدف من الرؤية الوطنية 2030، وبما يحقق استثمار الموارد البشرية والمالية والتقنية بين القطاعات الثلاثة وتسخيرها لخدمة الوطن ويعود بالنفع والفائدة على المواطن.

وشاهد الأمير محمد بن ناصر والحضور عرضًا مرئيًا عن المؤسسة والخدمات التي تؤديها .

وتم خلال الجلسة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية والخاصة التي تسعى مع المؤسسة لتنفيذ تلك المبادرات، فيما شهد سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه والحضور مراسم توقيع عدد من الجهات الحكومية وتكريم الجهات المتعاونة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة جازان الجهات المتعاونة والمشاركة في تنفيذ المبادرة، وتسلم وسمو نائبه هديتين تذكاريتين بالمناسبة.

حضر الجلسة، مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بفرع وزارة العدل على بن شيبان العامري ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين والإعلاميين.