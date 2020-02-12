بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

رعا الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الجامعة العربية المفتوحة، بحضور أمراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي .

وأعرب أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي، عن سعادته بمشاركة الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم ومن خلال هذه الجامعة العريقة التي أسسها الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، على استدامة واضحة وسليمة يشار إليها بالبنان .

وقدم الأمير فيصل بن بندر تهنئته للجميع، الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، بهذا الإنجاز والصرح الذي يشهده الجميع، كما قدم شكره لمجلس الأمناء برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز .

من جهته رحَّب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بأمير منطقة الرياض، مثمنًا رعايته لحفل الخريجين، مبينًا أنَّ بلادنا تشجع العلم ومجالاته وسخرت كل الإمكانات والسبل لتحقيقه .

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وأكَّد على مواصلة مسيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجهوده في نشر العلم والتعليم وتبادل الخبرات.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن طلال الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام، متمنيًا للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.

من جهتهم عبّر الخريجون والخريجات عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي، مؤكدين أنَّ هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالٍ على الجميع .