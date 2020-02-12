في الذكرى 25 للعلاقات بين البلدين.. الجبير يصل رومانيا

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير إلى جمهورية رومانيا اليوم في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست، معالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.

وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين هذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك كجزءٍ من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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