ضبط عشريني احتجز والدته وأفرادًا من أسرته وهددهم بسلاح ناري في حائل

أكَّدت مصادر لـ«عاجل»، أنَّ الجهات الأمنية بمنطقة حائل ألقت القبض، مساء أمس الثلاثاء، على عشريني مدمن، قام باحتجاز والدته وعدد من أفراد أسرته وهددهم بسلاح ناري من نوع رشاش.
وأضافت المصادر، أنَّ والدته الخمسينية استغاثت بالجهات الأمنية عبر اتصال هاتفي، وعقب حضور الجهات الأمنية تمَّ فتح باب المنزل والسيطرة على الشاب العشريني والقبض عليه وتحويله للجهات المختصة.
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