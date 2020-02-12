«الحصيني» يكشف درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة.. الأربعاء

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن العاصمة الرياض تسجل حرارة متدنية، اليوم الأربعاء، بين درجة مئوية ودرجتين فوق الصفر.

وأضاف الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن عموم الرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك وشمال الشرقية وغربها؛ سجلت درجات متدنية، مُشيرًا إلى أنه غير مستبعَد أن يكون بعضها سجَّل درجات تحت الصفر.

وتابع: «تزعمت حفر الباطن ثم حائل وبريدة ذلك على مستوى المملكة؛ حيث سجلت درجات تحت الصفر».

وفي تقريرها عن حالة الطقس اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع موجه متران إلى ثلاثة أمتار، وحالته مائجة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، ويبلغ ارتفاع موجه مترًا ونصفًا إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

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