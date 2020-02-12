السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط بيع الأجهزة الكهربائية



نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران, قرار التوطين بنشاط بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 44 محلاً، وذلك للتأكد من تطبيق القرار، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 91 موظفاً سعودياً، فيما رصدت 126 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، بينما تم حصر 11 فرصة عمل جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، مبيناً أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٤٢%.

وأكد الدوسري على متابعة النشاط من خلال الجوالات المتتابعة، حاثاً أصحاب الأعمال بتوظيف السعوديين والاستفادة من دعم رواتب الموظفين السعوديين من خلال برامج صندوق تنميه الموارد البشرية "هدف" في دعم التوظيف والتدريب.

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