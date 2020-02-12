السعودية اليوم / جمعية الدعوة والإرشاد تقيم محاضرة بنجران غداً



نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بنجران غداً، محاضرة بعنوان "فضل الصحابة الكرام"، وذلك بمسجد الزبير بن العوام بحي أبا السعود.

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب ضمن المناشط التي تقيمها الجمعية خلال العام الحالي.

// انتهى //

09:31ت م

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