السعودية اليوم / لجنة الصداقة السعودية الكوسوفية بمجلس الشورى تجتمع بسفير كوسوفو



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

// انتهى //

09:31ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن حمود الحربي أمس اجتماعًا بسفير جمهورية كوسوفو لدى المملكة لولزم مييكو.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها.يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //09:31ت م0024

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