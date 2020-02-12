شكرا لقرائتكم خبر عن «منزلاوي» يلتقي نظيره الكندي ويبحثان القضايا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الثلاثاء، بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك

وأعرب نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، أن زيارته تأتي بناءً على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة وذلك في سعي كندا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وأكد منزلاوي أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا وعلى موقفهم من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة وخاصة القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا كونها قضية المملكة الأولى.