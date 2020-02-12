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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء #السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.حالة الطقس الأرصاد كتلة هوائية باردة
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 08:29 AM
قال: يجلب الاستقرار بوجه عام وهو طارد للسحب والحالات المطرية
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء #السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.
، المسند عن أجواء الأربعاء: الكتلة قارسة البرودة تتزامن مع المرتفع H ،
المصدر : الخليج 365
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